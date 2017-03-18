大福彩、大福獎及今彩539頭獎 均摃龜！
2017-03-18 22:11
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月18日）開獎的第106000022期大福彩頭獎、大福獎都摃龜；第106000066今彩539，頭獎也摃龜。
第106000022期大福彩中獎號碼為：「08、09、20、26、28、29、37，特別號33。」頭獎摃龜；貳獎5注獲得，每注可得25萬元；參獎共113注獲得，每注可得4000元；肆獎共2304注獲得，每注可得400元；普獎共1萬7206注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共7注獲得，每注可得10萬元。
第106000066期今彩539中獎號碼為「05、07、10、25、38」，頭獎摃龜；貳獎共242注獲得，每注可得2萬元；參獎共7931注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬9849注獲得，每注可獲得50元。
第106000066期39樂合彩中獎號碼為「05、07、10、25、38」，四合共4注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共255注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8141注中獎，每注可得1125元。
第106000066期3星彩中獎號碼為「238」，正彩共54注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000066期4星彩中獎號碼為「8555」，正彩共6注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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