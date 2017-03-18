大福彩、今彩539開獎囉！

2017-03-18 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月18日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：08、09、20、26、28、29、37，特別號33。

今彩539：05、07、10、25、38。

39樂合彩：05、07、10、25、38。

3星彩：238。

4星彩：8555。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」