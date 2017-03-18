大福彩、今彩539開獎囉！
2017-03-18 21:01
〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月18日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大福彩：08、09、20、26、28、29、37，特別號33。
今彩539：05、07、10、25、38。
39樂合彩：05、07、10、25、38。
3星彩：238。
4星彩：8555。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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