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勞退基金開放自選投資？ 投信：勞工得自負盈虧

2017-03-18  18:15

〔記者廖千瑩／台北報導〕針對總統府年金改革委員會拋出勞退基金試行自選投資的想法，先前投信投顧公會已經爭取多時，富邦投信董事長胡德興今天說，「It's about time」（是時候了），他認為現在不僅資產管理界比較成熟了，投資也比較多元，但屆時勞工可能得自負盈虧。

年金改革委員會重啟勞退基金試行自選投資的話題，但這部分牽涉到修正勞工退休金條例，需待修法之後實施。因事涉數千億元資金大餅，投信投顧業者先前就爭取多時，投信投顧公會理事長張錫一上任就曾預告「此案很快會上路」。

胡德興今天出席一場徵才記者會，受訪時表示，「It's about time」（是時候了），他認為理由有幾個，第一，現在投資比較多元，且資產管理界也比較成熟了，開放勞退自選投資值得產官學研究，不過要注意的是，屆時勞工得要自負盈虧。

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  • 富邦投信董事長胡德興。（圖：富邦金提供）

    富邦投信董事長胡德興。（圖：富邦金提供）

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