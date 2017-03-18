小確幸！台塑化：下週油價每公升大降0.7-1元

2017-03-18 17:04

〔記者張慧雯／台北報導〕要加油的民眾請等等！台塑化宣布，下週汽柴油價格每公升調降0.7-1元。

92無鉛汽油每公升調降0.7元、95汽油調降0.8元、98無鉛汽油每公升調降1元、高級柴油每公升則調降0.7元，市場零售價格則由各加油站自行決定。