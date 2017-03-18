台塑化油價調降 92降0.7 95降0.8

2017-03-18 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕台塑石化今下午宣布，自下週一（20日）凌晨1時起，調降汽、柴油批售價格，調降範圍從0.7到1.0元/公升不等。

台塑石化在網站發布新聞稿指出，下週一凌晨1點起，將調降92汽油批售價格0.7元/公升，95+汽油批售價格0.8元/公升，98汽油批售價格1.0元/公升，柴油批售價格0.7元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。