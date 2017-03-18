新鉅科宣布 港資丘鈦將入股36％

2017-03-18 15:20

〔記者張慧雯／台北報導〕光學鏡頭大廠新鉅科（3630）今（18）日宣布，港商丘鈦集團將以每股21.88元認購私募股票，相當於入股新鉅科36%，但此案仍將等投審會同意。

新鉅科也承諾，將於交割後2個月召開股東臨時會，全面改選新鉅科董事，新鉅科承諾

董事會為7席董事，其中有2席獨立董事，其餘5席董事中，會盡力協調使得丘鈦取得3席董事。

新鉅科指出，丘鈦入股後，可藉此投資合作關係，進行產業供應鏈上、下游垂直整合，並進一步擴展手機鏡頭模組市占率，提升產能利用率，並且雙方將藉由技術合作開發新產品，提供終端客戶更完整解決方案，來提升雙方之競爭力，促進未來營運穩定發展，保障員工及股東權益。