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3/18重要財經新聞一覽
2017-03-18 09:17
自由時報財經︰工、貿爭新南向 高峰會槓上形象展
經濟部旗下貿易、工業兩大系統，為了新南向，火力全開，今年競相舉辦多場東協活動。外貿協會搶頭香，先赴印尼「啟動新南向」、今年至少赴東協國家辦四場台灣形象展；不讓貿易系統專美於前，工業局也砸錢委託民間的工業總會主辦「台印尼高峰會」，本月底將於高雄登場，年底前還計畫與泰國、菲律賓、馬來西亞及越南等舉辦兩國產業高峰會。
相關新聞請見：工、貿爭新南向 高峰會槓上形象展
蘋果日報財經︰台智慧機出貨 首度衰退
受到智慧型手機滲透率高達95%，換機潮趨緩，IDC公布去年台灣智慧手機出貨量年減18%至874萬支，為智慧手機進入台灣市場後，首度出現衰退的情況。其中三星市佔率22%、蘋果20%居前兩強，其次為華碩、宏達電及SONY。至於近期正夯的中國品牌OPPO，居第6名，問鼎前5強氣勢強。
工商時報財經︰14檔多頭氣長 萬點先鋒
國際利空退散，多頭買盤大力推升台股，昨（17）日尾盤爆出233億元大量，指數成功站上9,900點大關。搜尋外資、自營商連兩月維持加碼者，共有長榮航、廣宇、可成等14檔股，且本周量能、周轉率明顯增加，在內外法人加持下，市場買氣、人氣皆旺，可望扮演下周萬點衝關要角。
中國時報財經︰智慧手機出貨量 台灣去年大減18％
Android產品差異小、iPhone了無新意，加上經濟停滯，影響消費者換機意願。IDC表示，台灣去年智慧型手機出貨量僅874萬支，比2015年大減18％，不僅是台灣智慧型手機首度出現年衰退、幅度更將近2成，包括蘋果在內的一線品牌去年在台出貨量都出現兩位數衰退；僅有OPPO異軍突起，去年出貨量大增204％。
星島日報財經︰北水續南下掃貨 恒指創19月新高
港股升勢未完，昨天再升21點，恒指收報24309點，再創逾19個月新高，全周累升741點。在基金積極入市換馬之下，昨日成交額急增至約1213億元，為逾18個月來新高。強勢股騰訊（700）創歷史新高，但受到減價戰困擾的汽車股卻有龐大沽壓，吉利（175）急跌一成。
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