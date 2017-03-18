快訊基金獎榮耀肯定的專業團隊
標準普爾將俄羅斯信評展望調高至正向
2017-03-18 03:36
〔中央社〕國際信用評等機構標準普爾（Standard and Poor's）今天以成長前景獲得改善和大規模資金外流風險降低為由，將俄羅斯信評展望由「穩定」調高至「正向」。
經歷兩年衰退後，標普指出，預期俄國今年經濟將恢復成長，「2017至2020年平均成長約1.7%」。
不過標普表示，「相對物價偏低、結構性障礙和制裁影響」將持續阻礙國內生產毛額（GDP）回升，預期俄國今年經濟成長1.5%。
標普認為，俄國銀行業依然脆弱，但見到「一些初期走穩的跡象」。
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