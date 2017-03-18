快訊基金獎榮耀肯定的專業團隊
週末前漲多休息 歐股收小紅
2017-03-18 02:36
〔中央社〕全球股市漲多後休息，投資人在週末前較無意願積極布局，歐股今天跟隨世界股市走勢，終場收小紅。
倫敦FTSE 100指數上漲0.12%，收在7424.96。
法蘭克福DAX 30指數上漲0.10%，收在12095.24。
巴黎CAC 40指數上漲0.32%，收在5029.24。
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