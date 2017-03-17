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大樂透、今彩539頭獎 均摃龜！
2017-03-17 22:27
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月17日）開獎的第106000026期大樂透，頭獎摃龜；第106000065期今彩539，頭獎也摃龜。
第106000026期大樂透中獎號碼為：「04、17、25、36、40、44，特別號：08」。頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得578萬9267元；參獎共32注獲得，每注可得5萬2379元；肆獎共113注獲得，每注可得9888元；伍獎共2082注獲得，每注可得1475元；陸獎共2719注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬7367注獲得，每注可得400元；普獎共3萬1433注獲得，每注可得400元。
第106000026期49樂合彩中獎號碼為「04、17、25、36、40、44」，四合9注中獎，每注可得獎金20萬；三合共260注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4759注中獎，每注可得1250元。
第106000065期今彩539中獎號碼為「01、08、14、15、38」，頭獎摃龜；貳獎共247注獲得，每注可得2萬元；參獎共8056注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬5248注獲得，每注可獲得50元。
第106000065期39樂合彩中獎號碼為「01、08、14、15、38」，四合共4注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共252注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9446注中獎，每注可得1125元。
第106000065期3星彩中獎號碼為「970」，正彩共35注中獎，每注可得1萬2500元。
第106000065期4星彩中獎號碼為「1229」，正彩共56注中獎，每注可得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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