大樂透、今彩539 開獎囉！

2017-03-17 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月17日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：04、17、25、36、40、44，特別號：08。

49樂合彩：04、17、25、36、40、44。

今彩539：01、08、14、15、38。

39樂合彩：01、08、14、15、38。

3星彩：970。

4星彩：1229。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。