大樂透、今彩539 開獎囉！
2017-03-17 20:53
〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月17日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：04、17、25、36、40、44，特別號：08。
49樂合彩：04、17、25、36、40、44。
今彩539：01、08、14、15、38。
39樂合彩：01、08、14、15、38。
3星彩：970。
4星彩：1229。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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