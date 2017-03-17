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紡織股王儒鴻去年EPS 13.67元 年減14.5％

2017-03-17  19:32

〔記者陳柔蓁／台北報導〕紡織股王儒鴻（1476）發佈去（2016）年財報，全年營收245.25億元，年減3.9％，毛利率28.35％、營益率18.76％，與前年持平。

儒鴻每股稅後盈餘（EPS）達13.67元，年減14.5％，維持賺一個股本的記錄。股利政策部分，將發放現金10.5元、股票0.2元，合計今年發出10.7元，盈餘分配率78％、是近十年來最高。

儒鴻發言人羅仁傑副總表示，去年營收小幅衰退但毛利率還能維持水準，因為持續投入研發。歐美服飾零售終端景氣回升，持續進行越南美春廠與展鵬廠擴產計劃，目前全球年產能650萬件，越南廠產能將在今年底開出，屆時將再增加135萬件。台灣總部營運規模擴大，因此增聘員工，儒鴻並有總部遷移計劃，從五股搬至泰山。市場期待已久的智慧衣，今年下半年可望在美國市場上市。

儒鴻今年前兩個月營收累計為33.71億元，年減10.9％，公司樂觀看待今年能有正成長，第二季起將有明顯動能。法人也認為，第一季能把利空反應完畢，接下來儒鴻的營收能逐季緩步成長。

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  • 儒鴻董事長洪鎮海。（資料照，記者陳柔蓁攝）

    儒鴻董事長洪鎮海。（資料照，記者陳柔蓁攝）

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