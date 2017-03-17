2月境外基金規模連三跳 重返3.1兆元

隨著美股頻創新高，不少投資人獲利了結，造成2月股票型基金規模瘦身近36億元，但平衡型基金規模同步再增76億元。（法新社）

2017-03-17 19:38

〔記者廖千瑩／台北報導〕根據投信投顧公會最新資料，2017年2月底境外基金規模連續三個月增胖，再較上月成長180億元，重返3.1兆元大關，並改寫自2015年12月，創下15個月以來新高。進一步觀察各類基金規模消長變化，股債明顯不同調，呈現「債胖股瘦，肥了平衡基金」。

摩根投信副總經理林雅慧指出，儘管全球經濟前景改善，金融市場近期表現也相對穩健，但投資人對之後的政治風險仍有擔憂，隨著美股頻創新高，獲利了結投資人不少，造成2月股票型基金規模瘦身近36億元，反觀平衡型基金規模同步再增76億元。

美國聯準會提前於三月展開升息，並暗示接下來還有兩次升息機會，隨美國公債殖利率逐步彈升，料將對債券市場產生不小衝擊，林雅慧說明，通常升息往往伴隨著景氣及企業獲利成長，在此期間風險性資產表現較佳，股票表現優於債券，建議投資人應開始逐步重新調整資產配置。