統新2016年EPS 2.78元 配發現金股利1.5元
2017-03-17 16:52
〔記者王憶紅／台北報導〕 統新（6426）2016年營收為5.2億元，年減0.17%，稅後盈餘8,922萬元，年增53.88%，每股獲利2.78元，董事會並通過配發1.50元現金股利，以17日收盤股價142元計算，殖利率為1.06%。
2016年合併毛利率為47.79%，較2015年成長9.04%，主要為子公司虧損產品銷售比例減少及雲端相關新產品初期價格效應等因素。
就今年展望，統新表示，光通市場雖維持穩定需求，但2016年受到中國部分標案遞延影響，上半年上下游出貨較為平緩，第四季起則受惠雲端設備廠提升傳輸速度與容量以滿足日益增加的影音傳送需求，帶動新一代資料中心的升級，目前LANWDN產品持續缺貨，市場被動產品亦需求旺盛。
統新表示，雖然被動產品需求旺盛，考量產能及營收集中風險下，公司仍維持主動產品產能隨時因應客戶需求調整，並持續增加產線自動化的改進。
統新指出，由於目前被動市場需求旺盛，部分客戶陸續開始下長單來確保供貨順暢，相對調整預計資本支出擴產規劃，並已於3月14董事會通過募資合計3億元以因應此擴產需求。
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