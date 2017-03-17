面板漲價侵蝕獲利 瑞軒去年EPS 2.02元
2017-03-17 16:54
〔記者陳梅英／台北報導〕瑞軒（2489）董事會通過去年財報，瑞軒去年稅後盈餘16.67億元，每股稅後盈餘2.02元，董事會決議配發1.7元現金股利，預計在106年6月13日舉行股東會。
去年第四季電視面板價格大漲，使得電視組裝廠瑞軒第四季在旺季促銷下，合併營收雖然達87.22億元，季增幅30.08%，但稅後盈餘降至0.41億元，與第三季的2.46億元相比，獲利衰退超過8成。
瑞軒去年首季因出售VIZIO股權，挹注每股獲利約2.25元，第二季之後本業轉盈，2016年合併營收為260.18億元，營業毛利率10%，稅前盈餘為21.68億元，稅後盈餘16.67億元，每股稅後盈餘2.02元，與2015年每股稅後盈餘2.12元相當。
瑞軒最大客戶北美電視品牌VIZIO去年底原本要嫁樂視，瑞軒持有VIZIO近12％股權，也將順勢出脫，但樂視之後爆發財務危機，原定20億美元收購VIZIO計劃迄今不見蹤影。
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