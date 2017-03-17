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新台幣連3升收30.626元 創近22個月新高

2017-03-17  16:09

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天續呈揚升格局，終場以30.626元兌1美元作收，升值3.1分，匯價連3升並創近2年新高，台北外匯經紀公司成交量為9.42億美元。

受到美國聯準會（Fed）「鴿派升息」，熱錢再度湧入帶動，累計本週新台幣共大漲4.1角，升幅達1.34％；展望下週，外匯交易員表示，若外資持續匯入，新台幣可望續往升值方向前進，並先挑戰30.5元關卡。

新台幣今以30.560元開出，最高30.554元、最低30.655元，終場收30.626元。

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  • 新台幣匯率今天續呈揚升格局，終場以30.626元兌1美元作收，升值3.1分。（中央社）

    新台幣匯率今天續呈揚升格局，終場以30.626元兌1美元作收，升值3.1分。（中央社）

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