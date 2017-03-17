三大法人買超135億 外資買超135億
2017-03-17 15:07
台股集中市場三大法人外資、投信買超，自營商賣超，合計買超新台幣135.59億元。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信買超，自營商賣超，合計買超新台幣135.59億元。
外資今天買超135.69億元，投信買超1.08億元，自營商賣超1.18億元。
台股今天上漲70.86點，收在9908.69點，成交值新台幣1051.04億元。
|106年03月17日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,146,421,880
|855,706,940
|290,714,940
|自營商（避險）
|3,186,388,060
|3,595,548,130
|-409,160,070
|投信
|1,077,704,466
|969,033,108
|108,671,358
|外資及陸資
|45,689,049,938
|32,119,398,450
|13,569,651,488
|合計
|51,099,564,344
|37,539,686,628
|13,559,877,716
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