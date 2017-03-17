南茂業外收益豐 股價收漲停

2017-03-17 14:14

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測廠南茂 （8150） 公布財測，預期第一季營收受傳統淡季將季減4％到8％，但受惠可望認列上海宏茂微電子持股處分利益19.25到20.7億元，基本每股盈餘估達2.69元到3元之間。受業外獲利的利多激勵，南茂股價收漲停價27.05元，成交量增達到近4萬張。

南茂昨公布2017年第一季財測，預估合併營收將介於42.93到44.8億元，季減4到8％；營業成本35.84到36.06億元，季減2.7到3.3％；營業費用3.86到4.92億元，季減15％到季增8.4％。

南茂指出，認列固定資產保險理賠收入及認列上海宏茂微電子廠房、設備處分利益，南茂預估第一季其他收益將達5.95到6.58億元，認列上海宏茂微電子處分利益，歸屬業主稅後淨利估達19.98到22.74億元，季增2.67到3.18倍，基本每股盈餘估達2.69到3元。