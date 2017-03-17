若洩林岱樺關說 中油董陳金德：我願辭職甚至自殺
〔記者黃佩君／台北報導〕中油內部員工爆料指出民進黨立委林岱樺關說中油人事持續延燒，林岱樺上午開記者會指此事件恐與高雄市長初選有關，中油董事長陳金德今親上火線澄清，並重話表示若為他本人洩漏或授意洩漏公文，他願意辭去中油董座，「甚至自殺負責」。
中油員工爆料林岱樺關說周姓男子進入中油，且該人士最後也順利錄取分發，該事件持續延燒，林岱樺上午開記者也會回擊疑與高雄市長選舉有關。
陳金德下午親自出面表示，他自己曾任兩屆立委，明白區域立委受請託向行政機關請託，是一個「無法逃避、又非常痛苦的事」，是一個不得不做的事情，他認為都會有，也很難避免。
陳金德表示，據他了解此事件是因林岱樺林園服務處傳真到中油前總經理陳綠蔚處，表示將有考生第一階段筆試通過、即將進入第二階段，希望協助玉成。陳綠蔚辦公室秘書寫了一個紙條提醒有這個事情，他本人早上也特別問過陳綠蔚，他表示簽名是指「他知道了」，也應該有回電給林岱樺委員，這個事情就告一段落了。
陳金德也強調，中油公司這個考試委託金融研訓院辦理，考試並不是中油公司辦理，中油也不會因為一個委員的特別請託去介入這個事情。
而中油也調出該周男成績，探勘類有資格進入口試階段者有53人，周男筆試考了前六名，第二階段口試因有三個放棄，受試53人中他排名25名，因口試成績是平均以下，並沒有特別高。陳金德說，周男筆試相當高，「不用任何人協助他都可以錄取，針對這個請託案中油沒有任何人會去處理這個事情」。
而對外界質疑此案恐與高雄市長初選有關，陳金德重話表示「如果我有接收到任何人的指示，或我本人洩漏、或指示任何人洩漏，我個人願意辭職負責甚至自殺負責。」
陳金德說，目前在高雄初選的幾個立委都跟他關係不錯，都是多年的同事之誼，平常在高雄也多有互動；他與林岱樺以前在立院是同一個小組，跟他的家人互動都很熟，跟他媽媽偶而會有聯絡，所以他不可能洩漏此信函去打擊任何派系。
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