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配偶贈與房產課稅標準放寬 3千萬地稅金最多省9百萬

2017-03-17  14:14

〔記者徐義平／台北報導〕房地合一稅上路前，原本夫妻透過贈與房產後再出售，土地可達免徵資本利得稅，達到節稅目的，但在房地合一稅上路後，贈與的土地部分一度被課到重稅，不過，3月初，財政部公告最新解釋令，符合規定條件可免徵土地利得稅，假設3千萬的土地若原價出售，推估可節稅400~900萬的稅負。

根據財政部3月初最新公告的解釋令，針對夫妻贈與部分有明顯放寬，最大差異就是房地合一上路前取得，上路後才贈與，合併計算持有兩年以上，出售時可以適用舊制，也就是土地增值不用資本利得稅，另外若是房地合一上路後才取得，也放寬贈與時的成本認定標準，以最先的實際取得價格為成本。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，根據2017年3月2日最新釋出財政部令，解決夫妻贈與後出售，適用新舊制與成本認定的問題，如夫或妻在2015年12月31日前由他人手中購入不動產，並在2016年施行房地合一稅制後，才進行配偶間的「贈與」，其後再行出售給他人，若是「夫妻持有時間」合併計算滿二年以上才出售，放寬可以適用舊制，也就是沒有房地合一稅，等於土地交易不用繳資本利得稅。

另外一個大幅放寬的，則配偶自第三人以「市場價格取得」該房地，夫妻間贈與後轉售，則「市價」可認列爲原始取得成本，並非以遠低於市價的土地公告現值當作成本，這點也可以省下許多稅金。

曾敬德表示，夫妻贈與不少是出自於節稅規劃，希望利用另一半土增稅自用住宅用地的優惠稅率，此次解釋清楚之後，夫妻贈與後轉售就不必擔心被課重稅。

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  • 財政部放寬夫妻贈與房產課稅標準，3千萬土地推估可省400~900萬稅金。（記者徐義平攝）

    財政部放寬夫妻贈與房產課稅標準，3千萬土地推估可省400~900萬稅金。（記者徐義平攝）

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