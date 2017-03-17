想搶東芝？ 日政府高層點名：對台、中企業審查要嚴
2017-03-17 14:39
東芝出售半導體事業，引來台美日韓中企業都有興趣，但擔心技術外流問題，有日本高層認為對台、中企業審查要特別嚴格。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕因財務問題，將兜售旗下快閃記憶體事業的日本東芝公司，除了鴻海董事長郭台銘有興趣外，包括日美中韓在內，約有10家公司也都興趣搶下，但在擔心技術外流下，傳出有日本政府高層點名對台灣、中國企業審查要嚴格。
日本《共同社》報導，東芝（TOSHIBA）受理半導體出售事宜，將在本月29日截止投標，並全面展開甄選工作；目前有興趣的公司，除日本當地資金之外，台灣、美國、南韓、中國等企業都有。
報導指出，有興趣買家除了台灣鴻海之外，還有美國硬碟商威騰電子（WD）、美國半導體商美光科技（Micron）以及韓國半導體商SK海力士（SK Hynix）。由於多家海外公司有興趣搶奪，報導也提到，日本政府內也出現擔憂技術外流的聲音，因此官民基金「日本產業革新機構（INCJ）」的態度，成為東芝出售案的焦點。
《日本經濟新聞》報導，有日本政府經濟部門高層就認為，從技術外流的角度來看，對中國和台灣企業出售時的審查要特別嚴格；東芝社長在14日的記者會也明確提到，了解半導體事業攸關國家安全，選擇出售對象時會考慮到。《日經》報導提到，東芝已與日本政府共同討論應對措施。
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