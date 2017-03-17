| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄下水道工程火警 3人被燒傷2人受困 基金獎榮耀肯定的專業團隊
 首頁 > 財經

想搶東芝？ 日政府高層點名：對台、中企業審查要嚴

東芝出售半導體事業，引來台美日韓中企業都有興趣，但擔心技術外流問題，有日本高層認為對台、中企業審查要特別嚴格。（法新社）

2017-03-17  14:39

〔即時新聞／綜合報導〕因財務問題，將兜售旗下快閃記憶體事業的日本東芝公司，除了鴻海董事長郭台銘有興趣外，包括日美中韓在內，約有10家公司也都興趣搶下，但在擔心技術外流下，傳出有日本政府高層點名對台灣、中國企業審查要嚴格。

日本《共同社》報導，東芝（TOSHIBA）受理半導體出售事宜，將在本月29日截止投標，並全面展開甄選工作；目前有興趣的公司，除日本當地資金之外，台灣、美國、南韓、中國等企業都有。

報導指出，有興趣買家除了台灣鴻海之外，還有美國硬碟商威騰電子（WD）、美國半導體商美光科技（Micron）以及韓國半導體商SK海力士（SK Hynix）。由於多家海外公司有興趣搶奪，報導也提到，日本政府內也出現擔憂技術外流的聲音，因此官民基金「日本產業革新機構（INCJ）」的態度，成為東芝出售案的焦點。

《日本經濟新聞》報導，有日本政府經濟部門高層就認為，從技術外流的角度來看，對中國和台灣企業出售時的審查要特別嚴格；東芝社長在14日的記者會也明確提到，了解半導體事業攸關國家安全，選擇出售對象時會考慮到。《日經》報導提到，東芝已與日本政府共同討論應對措施。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 半導體 東芝 東芝集團﹝Toshiba﹞ 鴻海
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蝦仁玉子燒
台式味✧蒜香煎肉片
沙茶蘿蔔牛肉燒
如何保持蔬菜翠綠？
轉寄

標題：想搶東芝？ 日政府高層點名：對台、中企業審查要嚴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月17日‧星期五‧丁酉年二月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.