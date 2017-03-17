尾盤大單敲進 台股衝上9900點 創2年多來新高

2017-03-17 14:01

〔記者陳永吉／台北報導〕由於美國升息一碼合乎預期，加上Fed偏向鴿派的態度，資金持續停泊新興市場，台股昨天大漲近百點後，今天又持續強勢，最後一筆大單進場，指數衝破9900點，再創2年多來新高，終場加權股價指數收在9908.69點，上漲70.86點，成交值1051億元。

今天台股電子金融雙主流帶動，漲勢相對健康，電子股方面蘋概股是主角，加上之前的強勢類股矽晶圓、銅箔基板廠休息過後今天全面強攻，由原本領頭羊環球晶（6488）、金居（8358）先攻漲停創新高價帶動下，類股漲幅可觀。

金融股方面，新光金（2888）未實現虧損降至6年新低，過去在金控股中股價相對落後今天爆量上漲2.5%，技術面轉佳，加上升息有利於金融股，最後一盤多檔金融股出現多筆大單，整體金融族群呈現漲多跌少格局。

此外蘋果iPhone 8今年10周年的大改款備受市場期待，今天股王大立光（3008）收盤攻上4760元，漲幅2%，下週將挑戰歷史新高價4810元；可成（2474）則因去年第四季財報繳出佳績，外資在最新出爐的報告中紛紛調高目標價，最高達360元，激勵今天可成股價大漲逾4%。

另一個市場焦點—現金減資股，今天則以年興（1451）表現最好，預計減資50.5%的年興，今天漲停鎖單一度高達20萬張，至於昨天強勢的現金減資股禾伸堂（3026），今天爆出6年多來大量，但股價收長上影線。

法人表示，由於Fed對於通膨的容忍度提高，市場解讀這意味著長期的升息預期下降，資金回流美國的速度也會放緩，因此有利於台股表現，由於強勢股休息後續強，在強者恆強態勢下，宜選具題材的強勢股來回操作。