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林岱樺涉關說人事遭疑佔爽缺 中油提成績自清

2017-03-17  13:47

〔記者黃佩君／台北報導〕中油內部員工爆料指出民進黨立委林岱樺關說中油人事持續延燒，中油昨表示請託不會有效，卻遭疑該周男成績並未最佳，卻獲分發到企劃室爽缺。中油董事長陳金德今將親上火線說明，而中油也提出周男成績澄清，表示其總成績排名12名，筆試排名更高達第六名，分發並無疑慮。

中油員工爆料林岱樺關說周姓男子進入中油，且該人士最後也順利錄取分發。中油昨表示當時總經理陳綠蔚未把該請託轉給任何單位，且考試委託金融研訓院舉辦，有一定作業程序，總經理也不知道誰是口委。中油也強調，委員為了選民服務都會有部分請託，但數量很少，但請託不會產生效果。

而此案持續延燒，林岱樺上午開記者會回擊疑與高雄市長選舉有關，陳金德下午即將親自出面說明。而對爆料質疑周男成績並未最佳，卻獲分發到搶破頭的台北企劃室職位，中油今也提出周男成績澄清。

根據中油資料，筆試進入口試人數53人、探勘類錄取28名，最低錄取分數60.12分、最高分為81.27，周男總成績為70.1分，排名12名。

而周男筆試原始分數為69.89分、筆試排名達第六名，但口試分數70.67分、僅第25名，顯示周男並未在口試階段獲得優勢。

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  • 中油提供周男成績澄清。（中油提供、記者黃佩君翻攝）

    中油提供周男成績澄清。（中油提供、記者黃佩君翻攝）

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