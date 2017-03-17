年興搭上減資列車 股價鎖漲停
2017-03-17 12:40
〔記者陳柔蓁／台北報導〕牛仔布廠年興（1451）董事會決議，擬減資 20.2 億元，減資幅度達 50.5%，預計每股將退還股東 5.05 元，且配發現金股利1.5元，利多激勵年興股價開盤就漲停鎖住。
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