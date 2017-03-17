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華航旗下華信二岸、金馬增班 挹注第二季起營收

2017-03-17  13:05

〔記者王憶紅／台北報導〕華航（2610）集團華信航空3月29日起增飛松山-福州航線，此為國內各航空公司自今年一月原復興航空兩岸航權重新分配後，第一班獲得兩地民航機關核准，並順利取得時間帶營運之航線，將由現行每週2班增為3班。

華信航空松山-福州現行班表為每週二、五飛航，增班後為每週二、三、五共飛航3班。

華信航空松山-福州航線是溼租華航波音737-800機型營運，共有8個商務艙及150個經濟艙。

華信指出，搭配兩岸航權，以及配合政府增飛國內航線，以彌補復興航空停飛後造成金門、馬公機位的減少，以利離島居民及旅客搭機需求，將自四月份起大幅增加金門、馬公航線班機，金門航線今年四月份將飛航540班次，比去年同時期增加60架次、增加6240機位數。

華信航空馬公航線四月份將飛航654架次，比去年同時期增加432架次、增加4萬4928個機位數。

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  • 翻攝華信官網。（記者王憶紅攝）

    翻攝華信官網。（記者王憶紅攝）

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