新台幣續揚 中午暫收30.602元
2017-03-17 12:15
〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤續呈揚升格局，盤中一度走揚近1角，中午暫以30.602元兌1美元作收，升值5.5分，台北外匯經紀公司成交量為6.22億美元。
外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）昨以「鴿派升息」方式緊縮貨幣政策，效應持續在今天發酵，受到外資匯入、國際美元疲弱的帶動下，新台幣維持升值格局。
外匯交易員指出，目前市場呈現「土洋對作」情勢，外商銀行大舉拋售美元，本國進口商及壽險業者則是逢低搶進，讓新台幣控制在區間內波動，上午交易區間主要落在30.58元至30.66元。
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