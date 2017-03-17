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合勤控去年第4季獲利超越前3季 今年營收樂觀

2017-03-17  10:48

〔記者王憶紅／台北報導〕合勤控（3704）稅後盈餘2.82億元，每股獲利0.65元，營運由虧轉盈，其中第4季稅後盈餘1.5億元，每股稅後盈餘0.35元，單季獲利就超過前3季。

法人指出，勤控接到GPON大單，今年首度打進美國某大客戶供應鏈，而歐洲、南美光纖PON訂單持續成長，另外中國今年PON也可望較去年好，預估今年整體營收可望有2位數成長。

合勤控去年第4季表現亮麗，帶動全年獲利成長，不過，合勤控今日開小高後，就被打到平盤以下。

合勤控去年第4季營收52.6億元，較第3季微增，但因產品組合改善及NRE（委託設計）貢獻下，毛利率達27.2％，創近年單季新高。業外方面，因避險得宜，以及其他收益，業外收益約1千多萬元，稅後盈餘1.5億元，每股盈餘為0.35元，超過前3季獲利。全年營收224.46億元，年增4.9％，毛利率提升至24.53％，稅後盈餘2.82億元，每股盈餘0.65元。合勤2015年每股虧損1.35元。

合勤董事會決議105年每股配發0.2元現金股利，以昨日收盤價16.5元計算，現金殖利率約1.2％。

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  • 圖為合勤控開盤後走勢圖。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

    圖為合勤控開盤後走勢圖。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

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