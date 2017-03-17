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PMOLED出運 錸寶配5元股利創新高

2017-03-17  10:18

〔記者陳梅英／台北報導〕PMOLED大廠錸寶（8104）去年獲利大豐收，董事會也通過將配發5元股利，包括0.5元現金股利以及4.5元股票股利。

公司表示，今年股利配發以股票為主，主要是公司營運能見度高，希望保留現金作為擴廠之用。錸寶今年首季在白色家電產品需求暢旺下淡季不淡，產能也持續滿載，公司正積極透過去瓶頸等方式擴充產能，目標到今年總產能會較去年成長5-6成。

錸寶在PMOLED苦熬多年，近兩年搭上這一波STN面板取代潮，以及穿戴式裝置的等新應用崛起，錸寶2016年順利轉虧為盈，每股稅後盈餘7.02元，股東終於等到錸寶發放股利，去年錸寶業績更進一步，營收21.38億元，年成長29.64%，稅後淨利3.3億元更是倍數成長，公司董事會決議配發5元股利。

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  • PMOLED出運，錸寶配5元股利創新高（照片取自公司官網）

    PMOLED出運，錸寶配5元股利創新高（照片取自公司官網）

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