智冠取得《MINI恐龍王》台港澳代理權 看好集團整體成長
2017-03-17 09:57
〔記者張慧雯／台北報導〕智冠（5478）昨（16）日宣布子公司智凡迪獨家取得阿爾特遊戲自製研發的手機遊戲《MINI恐龍王》台港澳代理權，將對上半年營收有所挹注，開盤智冠一度上漲0.7元，目前上漲0.2元，約在66.4元價位左右。
智冠表示，《MINI恐龍王》由台灣本土團隊自製，以擁有獨特的恐龍養成系統、高自由度策略玩法、生動有趣的互動劇情等豐富內容吸引玩家，遊戲已在Android版上市，iOS版本也將在近期推出。
去年度智冠集團的合併營收為155.24億元，智冠集團董事長王俊博日前集團春酒時即表示，今年集團整體成長上看兩位數，可望順利創歷史新高紀錄，而智冠今年1-2月營收為30.08億元，表現還不錯，王俊博認為智冠集團是服務業，過去是服務遊戲玩家，現在再擴大到支付等其他消費族群，「Pay2Go電子支付」3月開始上線，推出上看兩千萬現金的行銷活動「Pay2Go開張 老闆脫光光」三重大禮。
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