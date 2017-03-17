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去年獲利驚艷 可成開盤大漲

2017-03-17  09:40

〔記者張慧雯／台北報導〕可成（2474）昨（16）日即公布去年財報，每股稅後盈餘（EPS）高達28.58元，寫下歷史次高紀錄！可成表示，去年全年營收791.1億元、稅後淨利220.2億元、EPS為28.58元，全部都創下歷史次高紀錄，開盤一度大漲近18元，目前上漲9.5元來到280元左右價位。

可成去年業績表現亮麗，其實與去年第4季有關。可成表示，去年第4季營收為240.2億元、季增率15.8%，都創下單季營收新高紀錄，主因是客戶推出新產品、切入更多產品線及導入新客戶等，而去年第4季毛利為120.2億元創下單季毛利新高紀錄，成長主因是營運規模擴大、效率提升、新產品推出、匯率等都有影響。

此外，去年第4季捷報頻傳，業外收入高達40.1億元，主要來自匯兌收益，而去年第4季稅後淨利為95.3億元、季增113%，也創下單季稅後淨利最高紀錄，至於EPS高達12.37元，同樣也寫下單季新高紀錄%。

而昨日可成董事會也宣布在台灣成立「可耀」子公司、資本額為60億元，由可成100%持有，發言人巫俊毅表示，這家子公司主要是為了在新材料、新技術、新工法、新製程以及新事業的發展規劃。

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  • 可成去年交出不錯的成績，董事長洪水樹（左）應該相當開心。（記者張慧雯攝）

    可成去年交出不錯的成績，董事長洪水樹（左）應該相當開心。（記者張慧雯攝）

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