3/17重要財經新聞一覽
自由時報財經︰美升息一碼 今年會再升2次
美國聯準會（Fed）結束兩天政策例會，於台灣時間昨日凌晨二點宣布提高基準利率一碼（○．二五個百分點），把聯邦資金利率目標區間升到介於○．七五％至一％；決策官員的預期維持今年將繼續升息兩次、明年三次，並未暗示將加快升息。
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蘋果日報財經︰美國Fed升息特別報導 升息展望溫和 黃金亞幣齊飆
美國聯邦準備理事會（Fed）一如預期升息1碼，惟對未來升息展望相對溫和，令金融市場大喜過望，美元應聲挫貶、亞洲貨幣昨幾乎全面走升，帶動黃金現貨價創半年最大漲幅、期貨價狂飆逾2.3%，法人更看好今年金價重返每盎司1300美元。
工商時報財經︰台股有三喜 歡漲近百點
台股昨（16）日「三喜臨門」！受惠於「美國聯準會（Fed）升息1碼，且維持升息預測不變」、「民粹主義在荷蘭大選初嚐敗績」、「美股費城半導體指數以1,004點創下歷史新高」，台北股匯市上演久違的雙漲行情，其中台股更在國際資金擴大買超至125億元推升下，上漲97.52點，收盤指數以9,837點創下近21個月新高。
中國時報財經︰美升息1碼 預測6月再調升
美國聯準會（Fed）周三決議升息1碼、符合預期，不過會後聲明並未如市場預期鷹派，仍維持今年共將調升利率3次的漸進升息前瞻指引。根據經濟學家預測，Fed下次要等到6月才會再升息。
經濟日報財經︰美鴿式升息 台股匯雙漲
美國聯準會昨（16）日升息1碼（0.25個百分點），聯準會主席葉倫會後聲明被市場解讀為「鴿式」升息，比市場預期溫和，帶動國際股市幾乎全線收紅、美元則是不升反貶。台灣也呈現股匯雙漲態勢，新台幣匯率勁升1.83角、台股則大漲近百點。
星島日報財經︰海洋業務拖累 太古派息削至1.1元
幾年前一度帶領太古盈利上揚的海洋服務，去年卻成為拖累公司業績的元凶，表現歷來最差。太古（019）去年股東應佔盈利96.44億元，跌28%，是自2008年以來最差的業績。扣除物業升值的基本溢利只有30.63億元，大跌69%，派息大削60%至每股1.1元。除航空業務盈利大挫85%外，海洋服務受困低迷的石油業，至今尚未見底，太古主席史樂山不排除今年會再出售部分船舶，並繼續控制成本。
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