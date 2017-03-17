| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

3/17重要財經新聞一覽

2017-03-17  09:34

自由時報財經︰美升息一碼 今年會再升2次

美國聯準會（Fed）結束兩天政策例會，於台灣時間昨日凌晨二點宣布提高基準利率一碼（○．二五個百分點），把聯邦資金利率目標區間升到介於○．七五％至一％；決策官員的預期維持今年將繼續升息兩次、明年三次，並未暗示將加快升息。

相關新聞請見：

美升息一碼 今年會再升2次

蘋果日報財經︰美國Fed升息特別報導 升息展望溫和 黃金亞幣齊飆

美國聯邦準備理事會（Fed）一如預期升息1碼，惟對未來升息展望相對溫和，令金融市場大喜過望，美元應聲挫貶、亞洲貨幣昨幾乎全面走升，帶動黃金現貨價創半年最大漲幅、期貨價狂飆逾2.3%，法人更看好今年金價重返每盎司1300美元。

工商時報財經︰台股有三喜 歡漲近百點

台股昨（16）日「三喜臨門」！受惠於「美國聯準會（Fed）升息1碼，且維持升息預測不變」、「民粹主義在荷蘭大選初嚐敗績」、「美股費城半導體指數以1,004點創下歷史新高」，台北股匯市上演久違的雙漲行情，其中台股更在國際資金擴大買超至125億元推升下，上漲97.52點，收盤指數以9,837點創下近21個月新高。

中國時報財經︰美升息1碼 預測6月再調升

美國聯準會（Fed）周三決議升息1碼、符合預期，不過會後聲明並未如市場預期鷹派，仍維持今年共將調升利率3次的漸進升息前瞻指引。根據經濟學家預測，Fed下次要等到6月才會再升息。

經濟日報財經︰美鴿式升息 台股匯雙漲

美國聯準會昨（16）日升息1碼（0.25個百分點），聯準會主席葉倫會後聲明被市場解讀為「鴿式」升息，比市場預期溫和，帶動國際股市幾乎全線收紅、美元則是不升反貶。台灣也呈現股匯雙漲態勢，新台幣匯率勁升1.83角、台股則大漲近百點。

星島日報財經︰海洋業務拖累 太古派息削至1.1元

幾年前一度帶領太古盈利上揚的海洋服務，去年卻成為拖累公司業績的元凶，表現歷來最差。太古（019）去年股東應佔盈利96.44億元，跌28%，是自2008年以來最差的業績。扣除物業升值的基本溢利只有30.63億元，大跌69%，派息大削60%至每股1.1元。除航空業務盈利大挫85%外，海洋服務受困低迷的石油業，至今尚未見底，太古主席史樂山不排除今年會再出售部分船舶，並繼續控制成本。

廣告
  • 美國聯準會升息消息出爐後，一度讓美股上漲收紅。（法新社）

    美國聯準會升息消息出爐後，一度讓美股上漲收紅。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蝦仁玉子燒
台式味✧蒜香煎肉片
沙茶蘿蔔牛肉燒
如何保持蔬菜翠綠？
轉寄

標題：3/17重要財經新聞一覽


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月17日‧星期五‧丁酉年二月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.