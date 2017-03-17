| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

多頭氣勢不繼　美股跌多漲少

2017-03-17  04:44

〔中央社〕美國股市今天跌多漲少，道瓊工業指數和標準普爾500指數都收黑，主因油價漲勢不繼，以及市場擔心華盛頓在推動優先重大法案方面欠缺作為，壓縮多頭氣勢。

油價在昨天大漲後小幅回檔，導致埃克森美孚公司（ExxonMobil）和雪佛龍公司（Chevron）等石油業者股價走弱。

道瓊指數終場下跌15.55點，或0.07%，收在20934.55點。

標準普爾500指數下跌3.88點，或0.16%，收在2381.38點；那斯達克指數微漲0.71點，或0.01%，收在5900.76點。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蝦仁玉子燒
台式味✧蒜香煎肉片
沙茶蘿蔔牛肉燒
如何保持蔬菜翠綠？
轉寄

標題：多頭氣勢不繼　美股跌多漲少


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月17日‧星期五‧丁酉年二月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.