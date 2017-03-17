聯準會看好美經濟 倫敦股市創新高
2017-03-17 02:20
〔中央社〕歐洲主要股市今天走高，倫敦股市創下歷史新高紀錄，主因美國聯邦準備理事會對世界最大經濟體美國的前景表達正面看法。
倫敦股市因礦業股強勢上揚帶動漲勢，盤中創下7444.62點新高，終場收在7415.95點，上漲0.6%。
在歐元區，法蘭克福股市DAX 30上漲0.6%，收在12083.18點，巴黎股市CAC 40指數上漲0.6%，收在5013.38點，二者都創下2015年以來新高。
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