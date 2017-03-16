威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出2注！

2017-03-16 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月16日）開獎的第106000022期威力彩，頭獎摃龜；第106000064期今彩539頭獎開出2注，由新北市三重區長安街120號客來富彩券行、新北市汐止區明峰街176號1樓金樂彩券行開出。

第106000022期威力彩中獎號碼為：第1區「02、08、11、15、20、21」，第2區「02」。頭獎及貳獎均摃龜；參獎共4注獲得，每注可得15萬元；肆獎共42注獲得，每注可得2萬元；伍獎共216注獲得，每注可得4000元；陸獎共1630注獲得，每注可得800元；柒獎共2667注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬2833注獲得，每注可得200元；玖獎共1萬9559注獲得，每注可得100元；普獎共2萬6437注獲得，每注可得100元。

第106000064期今彩539中獎號碼為「02、04、32、34、37」頭獎2注中獎，每注可獲得800萬元；貳獎共205注獲得，每注可得2萬元；參獎共6780注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬1696注獲得，每注可獲得50元。

第106000022期38樂合彩中獎號碼為「02、08、11、15、20、21」，五合8注中獎，每注可得115萬；四合共12注中獎，每注可得6萬7500元；三合共170注中獎，每注可得5750元；二合共2593注中獎，每注可得750元。

第106000064期39樂合彩中獎號碼為「02、04、32、34、37」，四合2注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共286注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8647注中獎，每注可得1125元。

第106000064期3星彩中獎號碼為「521」，正彩共61注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000064期4星彩中獎號碼為「7588」，正彩共17注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」