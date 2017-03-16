年興減資50.5％ 每張股票將退還5050元

2017-03-16 21:19

〔記者陳柔蓁／台北報導〕牛仔褲廠年興（1451）公告，調整財務與產品結構，即將進行現金減資50.5%、同時將旗下五家海外子公司的業務與淨資產以5364萬美元賣給上海天虹紡織集團。

這是年興成立以來第五次減資，年興於2010、2011、2012、2013分別減資6.88%、12.5%、10%、7.65%。這次現金減資50.5%，每張股票退還5050元，減資後股本自40億元降低至19.8億元，每股淨值從24.64元變成39.58元，股東權益報酬率從7.4%升高至8.24%。減資案今天經董事會通過，惟減資時間仍待股東會決定。

年興表示，會將海外年興製衣（越南）、竹興製衣（柬埔寨）、至興製衣（柬埔寨）、阿爾發紡織尼加拉瓜、宇苔投資公司與宇苔資本管理公司，賣給在香港掛牌的上海天虹紡織集團，用意在降低牛仔褲製造比重，部分改作機能性針織衣。