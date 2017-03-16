威力彩、今彩539開獎囉！
2017-03-16 21:15
〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月16日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：02、08、11、15、20、21。第二區：02。
38樂合彩：02、08、11、15、20、21。
今彩539：02、04、32、34、37。
39樂合彩：02、04、32、34、37。
3星彩：521。
4星彩：7588。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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