威力彩、今彩539開獎囉！

2017-03-16 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月16日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：02、08、11、15、20、21。第二區：02。

38樂合彩：02、08、11、15、20、21。

今彩539：02、04、32、34、37。

39樂合彩：02、04、32、34、37。

3星彩：521。

4星彩：7588。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」