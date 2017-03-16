金管會爭取 年金及長照險保費單獨列扣除額
2017-03-16 20:33
〔記者王孟倫／台北報導〕為了鼓勵投保商業型年金及長期照顧保險，金管會今天表示，將積極向財政部爭取，民眾購買「商業型」的年金與長照險，可額外享有列舉扣除額度2萬4千元，藉此增加投保誘因。
根據保險發展中心推算，年金險與長照險若採單獨額外給予列舉扣除額計算，將影響稅收約6.43億元。
金管會指出，高齡化是我國目前的嚴峻課題，將面臨醫療、老人安養、高齡者財務規劃等層面之挑戰；由於政府資源有限，金管會將導引金融業資金進入高齡化需求產業及開發金融商品，除可補足政府資源，並可開啟金融業新市場商機。
金管會保險局官員表示，目前民眾每人保費的列舉扣除額為2萬4千元，這部分是所有保險費用一起計算，而金管會將爭取「商業型」年金及長照險，可額外單獨給扣除額度，金管會希望額度同樣為2萬4千元。
舉例來說，若民眾原本購買保險金額已經超過2萬4千元的列舉扣除額門檻，若再購買商業型年金或長照險，可額外獨立計算，而不用合併計算扣除額。
金管會官員表示，在商業長照險部分，早在2012、2013年時，就曾與財政部達成可分開計算、額外提供列舉扣除額之共識，但當時公家辦理的長照險以保險制度規劃，而非現在的稅制；換言之，現在情況已經不同，財政部是否同樣會允諾，還需要再談。
在商業年金險方面，保險局官員強調，這部分金管會與財政部過去尚無成共識，未來將會繼續積極爭取。
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