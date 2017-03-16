儒鴻股利發放10.7元 創歷史新高
2017-03-16 20:54
〔記者陳柔蓁／台北報導〕紡織股王儒鴻（1476）公告，今年將發放現金股利10.5元、盈餘轉增資配股0.2元，一張股票能領10500元加20股。
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