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日本企業調薪不如預期 川普和英國脫歐害的

2017-03-16  20:11

〔記者盧永山／台北報導〕儘管日本企業去年第4季獲利創紀錄最高，2017年度加薪幅度卻不如預期，主要因為川普貿易政策和英國脫歐對日本出口和成長帶來威脅。

松下公司（Panasonic）、豐田汽車、日產汽車、日立和NTT等日本大型公司日前陸續宣布2017年度（4月1日起）的調薪幅度，劫國均較2016年度低。農林中金總合研究所（Norinchukin Research Institute）首席經濟學家南武志（Takeshi Minami）表示，調薪幅度放緩，顯示出口商對川普當選美國總後的海外市場感到憂心。

根據日本財務省的數據，日本企業去年第4季獲利增至20.8兆日圓。兒根據彭博統計，日本5大公司2017年度的平均調薪幅度為1240日圓。

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  • 儘管日本企業去年第4季獲利創紀錄最高，2017年度加薪幅度卻不如預期，主要因為川普貿易政策和英國脫歐對日本出口和成長帶來威脅。（路透）

    儘管日本企業去年第4季獲利創紀錄最高，2017年度加薪幅度卻不如預期，主要因為川普貿易政策和英國脫歐對日本出口和成長帶來威脅。（路透）

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