當沖降稅修法 立委加碼降至0.1％

2017-03-16 19:52

〔記者王孟倫／台北報導〕立院財委會預計下周四審查調降「當沖交易稅」，行政院的版本是從千分之3降至千分之1.5，但立委羅明才透露，他已經完成提案連署，更擴大稅率降幅至千分之1；對此，金管會表示，將尊重立法院審查。

為提高台股成交量，行政院在今年一月初，拍板定案由金管會提出的當沖降稅修法案，將稅率減半至千分之1.5，並先試行一年，若明顯有助交易量能，將再延長。

擔任財委會召委的立委羅明才表示，台股三月成交量明顯低於二月，量能恐再度萎縮；他表示，下周財委會預計審查當沖降稅的修正案，他已經連署提出新版本，讓稅率從千分之3降至千分之1，藉此強化股市量能之提振力道。

對此，金管會主委李瑞倉表示，三月有美國升息議題，市場普遍出現觀望心態而不願進場，如今，升息已經確定，不確定因素消除後，成交量應可望回升。

至於是否支持立委提案，把當沖稅率降至千分之1？李瑞倉直言，從券商業者立場，當然希望稅率可以多降一點，但另一方面，政府也必須有整體稅收考量，這部分會尊重立委權責。

而羅明才也建議，金管會是否考慮開放擴大中資買台股，作為振興台股「第二支箭」？

不過，金管會證期局指出，依規定，QDII法人（中資）可以買台股的額度為5億美元，但QDII一直維持2億多美元左右，並沒有超過可用額度範圍，目前暫無需要擴大開放。