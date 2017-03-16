新壽帳上未實現虧損降至173億元 6年新低

2017-03-16 18:41

〔記者廖千瑩／台北報導〕新光金今天舉行第四季法說，新光金財務長徐順鋆透露，新壽帳上未實現虧損金額去年改善98億元，至今年二月底，帳上未實現虧損金額已降到173億元，比起前年底的未實現虧損340億元，等於是掉了快一半。

新光金先前因為投資宏達電等，還有投資其他結構型商品失利，這幾年來帳上金融資產未實現虧損一直都在300億元上下，不過今天法說會中也公布，目前新壽帳上未實現虧損至二月底已減至173億元，為6年多來的新低。

值得注意的是，新光金近來屢屢因為「兩個女人的戰爭」躍上新聞版面，今天新光金總經理李紀珠原訂將出席法說會，吸引大批媒體到場，結果整場法說會李紀珠都沒有現身，新光金主管則解釋是「出國洽公」。