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冠達勞資協商有共識 資方加發半個月

2017-03-16  17:06

〔記者張凱翔／台北報導〕去年底英冠達傳出大裁員，歷經兩次協商皆因對補償金沒有共識破局。今召開第三次強制勞資協商會議，勞資雙方最後達成協議，資遣費與退休金依將依《勞基法》給付，並且加發半個月薪做補償金。

英冠達遭爆料年底大裁員後，勞動局去年於12月9日、12月12日到公司勞檢，發現英冠達從去年8月31日起至105年12月9日間，共計資遣員工89人，已經達《大量解僱勞工保護法》大量解雇的標準卻未通報勞動局、且未於大量解雇事實發生前60日前公告員工。

勞動局表示，大量解雇未通報勞動局已違反《大解法》，可處三萬至十五萬元罰鍰，局內正研擬罰鍰金額；未於60日前公告便大量解雇的部份雖然也違反《大解法》，但考量英冠達已和員工協商達成共識，原可處十萬至五十萬元罰鍰的部份原則上不會開罰。

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  • 英業達（見圖）旗下的英冠達股份有限公司去年底傳出大裁員，歷經三次強制勞資協商後今日達成共識，資方加發半個月薪資作為補償費。（資料照，記者卓怡君攝）

    英業達（見圖）旗下的英冠達股份有限公司去年底傳出大裁員，歷經三次強制勞資協商後今日達成共識，資方加發半個月薪資作為補償費。（資料照，記者卓怡君攝）

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