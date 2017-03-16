可成去年EPS 28.58元 創歷史次高紀錄

2017-03-16 17:01

〔記者張慧雯／台北報導〕可成（2474）公布去年財報，每股稅後盈餘高達28.58元，寫下歷史次高紀錄，可成表示，2016年全年營收791.1億元、毛利344億元、營業淨利274.9億元、稅前淨利326.3億元、稅後淨利220.2億元、EPS 28.58元，全部都是歷史次高紀錄。

至於去年第4季方面，可成表示，營收為240.2億元、季增率15.8%，創下單季營收新高紀錄，主因是客戶推出新產品、切入更多產品線、以及導入新客戶等。

可成能繳出亮麗成績單，主要是靠去年第4季，去年第4季毛利為120.2億元、季增率36%，創下單季毛利新高紀錄，成長原因是營運規模擴大、效率提升、新產品推出等。

此外，去年第4季營業外收入40.1億元，主要來自匯兌收益；而去年第4季稅後淨利為95.3億元、季增113%，也是單季稅後淨利最高紀錄，至於每股稅後盈餘（EPS）高達12.37元，較前一季5.8元，增加6.57元，EPS也寫下單季新高紀錄%。