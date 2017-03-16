台灣奧迪斥資15億元 打造6000坪台北旗艦中心
2017-03-16 16:36
台灣奧迪（Audi）旗下經銷商奧迪北區股份有限公司今天與臺北市政府正式簽約，將斥資15億元在台北內湖區打造占地逾6000的Audi台北旗艦中心。（記者楊雅民攝）
〔記者楊雅民／台北報導〕台灣奧迪（Audi）旗下經銷商奧迪北區股份有限公司今天與臺北市政府正式簽約，將斥資15億元在台北內湖區打造占地逾6000坪的Audi台北旗艦中心。台灣奧迪總裁Ryan Searle、台灣奧迪福斯集團總裁Terry Johnsson、奧迪北區股份有限公司總經理李正平、臺北市副市長林欽榮、臺北市政府產業發展局局長林崇傑今日皆出席簽約儀式。
台灣奧迪總裁Ryan Searle表示，全新的Audi台北旗艦中心，佔地總面積逾6000坪，整體面積較原來據點增加4倍，將結合新車展示中心、「2.0修車廠」、奧迪嚴選中古車、鈑金烤漆部門與綠能電動車重點發展基地等多元化設施皆計畫導入。
同時計畫於全新據點建置Audi Stylish Forum新創生活廣場並進行產學合作，提供多元化創新體驗，該據點預占第3季開幕。
未來也將挹注可觀投資金額進行轉型計畫，打造四環品牌全台最大規模、功能最完善的全新Audi台北旗艦中心。
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