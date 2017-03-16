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亞都麗緻跨足美食街餐飲 切入冷凍食品市場

亞都麗緻（5703）今年擬定4大發展計畫，麗緻餐旅集團總經理徐儷萍（右二）表示，希望以集團跨事業經營策略合作，鎖定百億冷凍食品商機。（記者王憶紅攝）

2017-03-16  16:32

〔記者王憶紅／台北報導〕亞都麗緻（5703）今年擬定4大發展計畫，包括會員機制整合、飯店品牌深化、跨足美食街餐飲，以及攜手頂級超市切入冷凍食品市場。麗緻餐旅集團總經理徐儷萍表示，希望以集團跨事業經營策略合作，鎖定百億冷凍食品商機，更首創5星級飯店進駐百貨美食街先例，期望為國內觀光餐飲發展提供全新註解。

住房方面，台北亞都麗緻飯店預計今年第3季投入資金2億元進行整修，投入金額創近10年來新高，將改裝140間標準房，另外，新竹竹湖暐順去年底開始試營運，第一季營運住房、餐飲表現不錯。

餐飲方面，天香樓mini首度進駐統一時代百貨B2美食生活館，創5星級飯店進駐百貨美食街先例，預計每月可吸引5000人次。

在集團方面，徐儷萍說，麗緻旅館系統新官網介面啟用，虛實整合16萬會員，預計今年將新增1.5萬會員。

另外，冷凍食品市場快速成長，預估台灣商機超過百億元，麗緻餐旅集團切入冷凍食品市場，首波主打天香樓經典招牌「麗緻東坡肉禮盒」，除自家通路以及平台外，也與City Super超市獨家策略合作，在大台北4家店點銷售。同時，在2015年切入的電商市場，目前已創造2100萬元的營收。

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