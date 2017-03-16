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連2升 新台幣大漲並創逾半個月新高

2017-03-16  16:13

〔記者盧冠誠／台北報導〕美國聯準會（Fed）公布最新利率決策後首個交易日，新台幣匯率呈現勁揚格局，終場升值1.83角，以30.657元兌1美元作收，匯價連2升並創逾半個月新高，台北外匯經紀公司成交量放大至10.43億美元。

Fed本次聯邦公開市場委員會（FOMC）如外界預期升息1碼（0.25個百分點），但並未暗示加快升息的步伐，讓市場鬆口氣，並激勵新台幣等非美貨幣走揚。

新台幣今以30.600元開出，最高30.564元、最低30.715元，終場收30.657元。

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  • 新台幣今以30.600元開出，最高30.564元、最低30.715元，終場收30.657元。（資料照）

    新台幣今以30.600元開出，最高30.564元、最低30.715元，終場收30.657元。（資料照）

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2017年3月16日‧星期四‧丁酉年二月十九日
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