塑膠地板廠美喆去年EPS9.5元 創歷史新高
2017-03-16 16:11
〔記者楊雅民／台北報導〕塑膠地板大廠美喆-KY（8466）公告去年全年合併營收為35.11億元，年增4.05%；稅後淨利5.7億元，年增30.49%，EPS9.5元，雙雙創下歷史新高。
董事會今日並通過去年每股擬配發現金股利7元，以美喆今日收盤價122元估算，現金殖利率約5.74%。
美喆表示，去年獲利成長優於營收主要是新產品開發比例提高、原物料價格下降、製程改善帶動良率提升、匯率，以及自有品牌比例提高，帶動毛利率提升至30%，較前年增加3個百分點。
去年，公司也積極佈建中國市場，透過與代理商、地產開發商，以及和其他建材業者合作的方式，搶攻當地中高階商用塑膠地板市場。
目前自有品牌「MeiJer」與「Prolong」的能見度已越來越高，帶動中國市場占公司整體營收比重達3.8%；美喆最大銷售市場歐洲占營收比重已降至6成以下。
美喆表示，美喆在歐洲市場整體銷售表現仍呈現穩定成長，銷往中國與北美市場的塑膠地板年成長表現，則優於當地塑膠地板市場的成長率。
該公司指出，今年北美與中國將會是公司主要的成長市場，公司亦希望能進軍日本市場，同步擴大市場占有率。
不僅將擴大商用塑膠地板市占率，預期今年在家用塑膠地板市場也將有斬獲，預期今年可望維持去年成長動能。
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