成屋買賣契約 北市合格率僅29％
2017-03-16 15:37
〔記者張議晨／台北報導〕買賣新屋記得審視契約，以免喪失權益。北市法務局消保官與地政局針對北市24家建商新成屋銷售建案，共同查核銷售中所使用的定型化契約，但只有7家建商合格，合格率僅29％，其中每坪單價超過75萬的北投區「天母研」和博愛特區「中正楷悅」，甚至在11項檢查項目全部不合格。
台北市居大不易，一間新房動輒千萬，但簽約如果未仔細審閱契約，權益可能就會受損。
北市主任消保官何修蘭透露，先前曾處理某知名建設公司建案，該建案在主約內說明主構造採鋼骨結構，但附件內卻說主結構是指地下4層到地上6層，而6層以上則採鋼筋構造，與民眾認知有誤差，該案因此協調破局，對薄公堂。提醒民眾購屋時小心建商這類手法。
地政局科長沈瑞芬表示，調查不合格前3名分別是買賣標的不清楚、付款約定還有貸款處理沒給消費者磋商。她指出，在買賣標的上，有未說明停車位權狀、地號、土地使用區分等。以停車位來說，若合約未載明是「獎停」或是「自停」，就會影響到公設持有計算。
另外，在設定抵押權部分，士林區的「筑丰美吉」契約只寫一半還未載明清楚，而北投「奇岩可居」甚至未在合約中記載設定抵押權內容。
沈瑞芬質疑，業者不知是不想約定還是不想揭示。她強調，不合格契約內容已要求建商改善。至於已簽約的民眾，由於契約是雙方合意，建議建商與民眾換約。
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