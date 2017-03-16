三環差案「重新辦理環評」 台塑：不放棄但失望
2017-03-16 15:13
〔記者張慧雯／台北報導〕針對昨（15）日環保署要求台塑4.6、4.8及4.9期三環差案「重新辦理環評」，對於長達6年來多次環差審查，最後仍獲致這樣的結論，台塑集團今日發表聲明稿表示「不會放棄」，但深感遺憾及失望，不過仍予以尊重。
台塑集團指出，這3個案件是配合國內石化高值化政策及循環經濟理念，採取更佳的製程技術，可以提高效能、降低汙染和工安風險、增加產品附加價值，無論空氣汙染物排放量、用水量都比過去少，且單位能耗也都降低。
而透過這3個案子，台塑集團產能增加1.54％，汙染排放依「空汙增1減1.2、溫室氣體增1減1.5、用水增1減2」比例減量，專案小組以環差方式審查已長達4-6年，對歷次審查會中陸續所提出的諸多要求，開發單位都配合辦理及補充資料。至於昨日環評委員會認為有疏漏未評估事項及無實質減量效果兩項意見，開發單位雖於會中充分說明並無加重環境影響，但最後仍不被委員會接受。
台塑集團表示，並不會因此放棄推動此3案，但如何推動是個難題，台塑將會審慎評估後做全面考量，若未來仍有機會為台灣經濟發展貢獻一份心力，台塑仍會一本初衷繼續努力。
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