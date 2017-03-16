三大法人買超133億 外資買超125億
2017-03-16 15:06
台股集中市場三大法人齊買超，合計買超新台幣133.19億元。（資料照，記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人齊買超，合計買超新台幣133.19億元。
外資今天買超125.81億元，投信買超4.69億元，自營商買超2.69億元。三大法人合計買超133.19億元。
台股今天漲97.52點，收在9837.83點，成交值新台幣936.92億元。
|106年03月16日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,979,022,918
|1,576,360,760
|402,662,158
|自營商（避險）
|4,050,548,415
|4,184,045,345
|-133,496,930
|投信
|1,158,440,660
|689,292,492
|469,148,168
|外資及陸資
|29,774,677,033
|17,193,714,527
|12,580,962,506
|合計
|36,962,689,026
|23,643,413,124
|13,319,275,902
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