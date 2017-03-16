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三大法人買超133億 外資買超125億

台股集中市場三大法人齊買超，合計買超新台幣133.19億元。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-03-16  15:06

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人齊買超，合計買超新台幣133.19億元。

外資今天買超125.81億元，投信買超4.69億元，自營商買超2.69億元。三大法人合計買超133.19億元。

台股今天漲97.52點，收在9837.83點，成交值新台幣936.92億元。

106年03月16日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,979,022,918 1,576,360,760 402,662,158
自營商（避險） 4,050,548,415 4,184,045,345 -133,496,930
投信 1,158,440,660 689,292,492 469,148,168
外資及陸資 29,774,677,033 17,193,714,527 12,580,962,506
合計 36,962,689,026 23,643,413,124 13,319,275,902

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